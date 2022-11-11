Спецоперация 11 ноября 2022, 13:18 Российские военные подавили взвод американских гаубиц М777 в Харьковской области Минобороны: ВС РФ подавили взвод американских гаубиц М777 в Харьковской области РИА «Новости»

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ВС России в Харьковской области подавили взвод американских гаубиц M777. По буксируемой технике ударили в районе населенного пункта Золочев. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области», — заявил он.

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Конашенков добавил, что российские силы подавили взвод самоходных гаубиц «Акация» противников, а в районе Николаева уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

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По данным Минобороны, ВКС России сбили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8.

Ведомство отчиталось и о завершении вывода российских войск с правого берега Днепра на левый в Херсонской области.