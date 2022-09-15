Российские военные подавили огневые точки ВСУ, которые вели огонь по Курской области | 360°

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Важное
15 сентября 2022, 12:29
Путин заявил о многовекторном развитии отношений России и Ирана
Власть
15 сентября 2022, 12:27
Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН
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Эксклюзив
15 сентября 2022, 12:19
Путин и Си Цзиньпин наметят ключевые направления для сотрудничества в экономической сфере на полях ШОС
Здоровье
15 сентября 2022, 12:16
Впервые с марта количество новых случаев COVID-19 превысило 55 тысяч
Подмосковье
15 сентября 2022, 12:08
Фермерам Подмосковья напомнили о симптомах бруцеллеза и гриппа птиц
Общество
15 сентября 2022, 12:05
Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина
Эксклюзив
15 сентября 2022, 12:03
Политолог объяснил глупость плана ЕС и США давить на страховщиков судов с российской нефтью
Подмосковье
15 сентября 2022, 12:02
Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль показов электротеатра «Станиславский»
Мир
15 сентября 2022, 12:00
Власти Кривого Рога подорвали дамбу из-за подъема воды в Ингульце