Российские военные подавили огневые точки ВСУ, которые вели огонь по Курской области | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 11:22 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные подавили огневые точки ВСУ, которые вели огонь по Курской области Губернатор Старовойт: ВС России подавили огневые точки ВСУ на границе с Курской областью РИА «Новости»

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Огневые точки украинских войск, которые вели обстрел приграничной деревни Елизаветовка, были подавлены ответным огнем ВС России. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района. Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно.

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Ранее глава Курской области рассказал, что Украина обстреляла пункт пропуска Крупец. Старовойт уточнил, что разрушений и пострадавших нет. Также он заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Также Старовойт заявил о неудачной попытке совершить диверсию на аэродроме. Он попросил местных жителей отказаться от запуска квадрокоптеров и других летательных аппаратов. Губернатор пояснил, что специалисты принудительно сажают их на землю.

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