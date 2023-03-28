28 марта 2023, 09:20
Российские военные почти полностью зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ практически полностью зачистили промзону в Артемовске
Российские военные почти полностью зачистили промышленную зону в Артемовске в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин.
«Промышленную зону в Артемовске российские силы зачистили уже практически полностью. Ребята работают уверено, затруднив противнику даже вывоз раненых», — сказал он.
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По словам Пушилина, украинские военные переместились в заранее подготовленные административные здания за пределами Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ).
Ранее офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что морги в ближайших к Артемовску населенных пунктах практически переполнены из-за большого количества погибших украинских военнослужащих. По его словам, ВСУ испытывают сильный дефицит техники и людей для перевозки тел.
Британское издание The Times писало, что в боях за Артемовск украинские военные ежедневно теряют до 200 человек. Авторы статьи уточнили, что перед ВСУ встал выбор: удерживать город, не считаясь с понесенными потерями, либо выводить войска.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что ВСУ стянули к Артемовску около 80 тысяч человек.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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