Российские военные в ходе специальной операции на Украине перехватили десять ракет HIMARS и «Ураган» в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили три взвода реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ в ДНР в рамках контрбатарейной борьбы.

Также российская авиация в ДНР разбила комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель» и две американские гаубицы М777, добавили в Минобороны.

Ракетные войска и авиация разгромили командный пункт группировки войск «Каховка» ВСУ в Николаевской области. Также военные ликвидировали около 70% личного состава двух батальонов горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР.

Ранее Конашенков сообщил об уничтожении более чем 50 националистов под Николаевом высокоточным ударом по складу вооружения и боеприпасов.