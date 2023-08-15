Спецоперация 15 августа 2023, 15:31 Российские военные перехватили четыре крылатые ракеты SCALP-EG Минобороны: ВС России перехватили четыре крылатые ракеты SCALP-EG Википедия

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Российские военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня „Ураган“ и четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG французского производства», — уточнил он.

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SCALP-EG — французский вариант высокоточной многоцелевой ракеты большой дальности с автономным наведением. Она способна поражать цели на расстоянии до 560 километров. В Великобритании эта ракету называют Storm Shadow.

Минобороны также сообщило о нанесении массированного удара по украинским военным предприятиям высокоточным оружием морского и воздушного базирования. Военные объекты в результате атаки получили серьезный ущерб — обозначенные цели успешно поразили.