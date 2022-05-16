Российские военные передали жителям Запорожья 55 тонн продуктов

Жители населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское Мелитопольского района Запорожской области получили гуманитарную помощь из России. Наборы весом 55 тонн им привезли военные, сообщило Минобороны РФ.

Колонну гуманитарной помощи сопровождали участники Терского казачьего войска. В наборы продуктов, которые получили местные жители, вошли продукты длительного срока хранения. Это крупы, сахар и консервы, а также средства гигиены и вещи, без которых не обойтись. В первую очередь помощь оказали многодетным семьям и пенсионерам.

Регулярные гумконвои отправляют в Донбасс жители Подмосковья. Акция «Доброе дело» проходит в школах Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Людям требуются не только продукты, медикаменты, вещи, канцтовары, но и обычная вода — в Мариуполь отправляют даже мобильные водовозки.