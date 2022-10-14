Российские военные отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

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Российские военные отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны РФ сообщило об отражении всех атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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Российские военные в ходе специальной операции за минувшие сутки отразили все атаки украинских националистов на Николаево-Криворожском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Украинские военные потеряли более 130 единиц живой силы», — сказал Конашенков.

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Кроме того, за прошлые сутки отечественные системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-24, а также 15 беспилотных летательных аппаратов и 14 снарядов РСЗО «Ольха» и Himars.

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«Высокоточным оружием ВС РФ поразили склад во Львовской области со значительными запасами военной техники и западного вооружения», — добавил Конашенков.

Также на Купянском направлении украинские боевики попытались атаковать линию обороны российских войск, но потерпели провал. Огонь артиллерии накрыл националистические подразделения, уничтожив около 30 человек.

Кроме того, в районе Николаева силы ВКС России разгромили пункты дислокации «Иностранного легиона» и 59-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 170 противников, сообщал RT.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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