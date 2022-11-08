Российские военные отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении | 360°

08 ноября 2022, 13:45
Российские военные отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ отбили наступление мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили попытку наступления украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Националисты предприняли наступление в составе мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.
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Российские военные успешно ее отразили, ликвидировав свыше 160 украинских военных, а также три боевые машины пехоты, два танка и два автомобиля.
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В течение прошлых суток отечественные силы авиации поразили две ротные тактические группы ВСУ, готовившие наступление на населенные пункты Новоселовское Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области, писал RT.
После начала специальной операции РФ на Украине российские военные уничтожили 7127 единиц специальной военной автомобильной техники, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6448 танков и других боевых бронированных машин, 171 вертолет и 332 самолета.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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