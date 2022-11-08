Российские военные отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 13:45 Российские военные отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ отбили наступление мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные отразили попытку наступления украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Националисты предприняли наступление в составе мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Реклама

Российские военные успешно ее отразили, ликвидировав свыше 160 украинских военных, а также три боевые машины пехоты, два танка и два автомобиля.

Реклама

В течение прошлых суток отечественные силы авиации поразили две ротные тактические группы ВСУ, готовившие наступление на населенные пункты Новоселовское Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области, писал RT.

После начала специальной операции РФ на Украине российские военные уничтожили 7127 единиц специальной военной автомобильной техники, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6448 танков и других боевых бронированных машин, 171 вертолет и 332 самолета.