Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении | 360°

Важное 12 октября 2022, 15:16 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ сообщило об отражении попыток наступления ВСУ на Купянском направлении РИА Новости

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Российские Вооруженные силы отразили попытки наступления украинских боевиков на три населенных пункта на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении российские военные отразили попытки наступления ВСУ на три населенных пункта», — сообщил он.

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За минувшие сутки ВС РФ перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС и населенного пункта Бургунка Херсонской области.

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Кроме того, в районе города Запорожье военные уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников и узел связи националистического формирования «Азов»*.

Также в истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области и самолет Су-24 в небе над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области.

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