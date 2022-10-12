Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении | 360°

Все новости

Криминал

12 октября 2022, 16:36

Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту

Общество

12 октября 2022, 16:36

Новак заявил о подготовке России к эмбарго Евросоюза на нефть

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 16:31

Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:31

Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция

Власть

12 октября 2022, 16:28

В ожидании новой методички. Почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Происшествия

12 октября 2022, 16:22

Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Криминал

12 октября 2022, 16:20

СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

Подмосковье

12 октября 2022, 16:17

Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца

Общество

12 октября 2022, 16:16

Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Важное

12 октября 2022, 15:16

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ сообщило об отражении попыток наступления ВСУ на Купянском направлении

Читать 360tv в

Российские Вооруженные силы отразили попытки наступления украинских боевиков на три населенных пункта на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении российские военные отразили попытки наступления ВСУ на три населенных пункта», — сообщил он.

Реклама

За минувшие сутки ВС РФ перехватили  12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской ГЭС и населенного пункта Бургунка Херсонской области.

Реклама

Кроме того, в районе города Запорожье военные уничтожили два пункта дислокации иностранных наемников и узел связи националистического формирования «Азов»*.

Также в истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области и самолет Су-24 в небе над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама