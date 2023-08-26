Спецоперация 26 августа 2023, 05:50 Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении В Минобороны РФ заявили об отражении пяти контратак ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения Западной группировки войск на Купянском направлении отразили пять контратак украинских военных и заняли три опорных участка. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин в беседе с ТАСС.

Он отметил, в ходе выполнения боевых задач российские военные ликвидировали примерно 40 боевиков киевского режима.

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По словам Якимкина, экипажи армейской и штурмовой авиации осуществили 14 ударов по скоплению украинских националистов. За прошедшие сутки артиллерия группировки и огнеметные системы «Солнцепек» ликвидировали три буксируемые гаубицы M777 производства США, один пикап и два минометных расчета.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ посредством барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что бойцы РФ ударили по скоплению живой силы противника в районе Приютного, Урожайного и Старомайорского. В результате поражения украинские боевики отступили на этом участке.