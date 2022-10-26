Российские военные отразили пять атак ВСУ в направлении Куземовки | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 13:29 Российские военные отразили пять атак ВСУ в направлении Куземовки МО РФ заявило об отражении пяти атак ВСУ на Купянском направлении РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины совместно с ротой иностранных наемников предприняли пять атак на позиции российских войск на Купянском направлении за сутки. Все нападения были отражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Общая численность атакующих доходила до 500 человек. Нападения велись последовательно на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка в Луганской Народной Республике.

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«Все атаки отражены», — подчеркнул Конашенков.

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Российские военные отбросили противника на исходные позиции. В бою были задействованы силы артиллерии, армейская и штурмовая авиация, тяжелые огнеметные системы.

Во время отражения атак уничтожили более 160 боевиков. ВСУ потеряли пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов.

В российском военном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 6084 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 6791 единица военной автомобильной техники.

На Краснолиманском направлении за сутки удалось уничтожить более 70 украинских военных, написал RT.