Российские военные отразили наступление ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные отразили наступление ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях РИА Новости

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Российские военные за минувшие сутки отразили все атаки подразделений ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ предприняли попытки атаковать в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Терновые поды, Тамарино и Зеленый Гай Николаевской области.

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«При активной поддержке артиллерии военные отбили атаки, уничтожив восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, четыре боевые бронированные машины и до 45 единиц живой силы противника», — заявил Конашенков.

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Кроме того, отечественные беспилотные летательные аппараты уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк», отметил представитель ведомства.

Также российские военные продолжили нанесение ударов по украинским объектам военного управления и энергетики. Все указанные цели оказались успешно уничтожены.

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