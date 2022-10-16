Российские военные отразили наступление ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях | 360°

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Российские военные отразили наступление ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях

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Российские военные за минувшие сутки отразили все атаки подразделений ВСУ на Андреевском и Николаевском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ предприняли попытки атаковать в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Терновые поды, Тамарино и Зеленый Гай Николаевской области.

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«При активной поддержке артиллерии военные отбили атаки, уничтожив восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, четыре боевые бронированные машины и до 45 единиц живой силы противника», — заявил Конашенков.

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Кроме того, отечественные беспилотные летательные аппараты уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк», отметил представитель ведомства.

Также российские военные продолжили нанесение ударов по  украинским объектам военного управления  и энергетики. Все указанные цели оказались успешно уничтожены.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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