Спецоперация 28 февраля 2024, 13:20 Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Работине Минобороны: ВС России отбили три контратаки ВСУ в районе Работина РИА «Новости»

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Российские силы отразили три контратаки украинских боевиков в районе села Работина и заняли выгодные рубежи на Херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Потери украинских подразделений составили порядка 40 человек, уточнили в ведомстве.

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«На Херсонском направлении российские военные вышли на более выгодные позиции и отразили три контратаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, российские силы нанесли огневое поражение технике и живой силе 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области и Нестерянка Запорожской области.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что ВСУ закрепились в северной части Работина, идут тяжелые бои.