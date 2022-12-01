01 декабря 2022, 13:35
Российские военные отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны РФ сообщило об отражении контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы России отразили все контратаки Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Российские военные отбросили националистов на исходные позиции. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — заявили в ведомстве.
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В результате случившегося украинская армия потеряла до 30 своих военных, а также три пикапа и четыре боевые машины.
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Также Министерство обороны РФ сообщило о неудачной попытке нападения ВСУ на Кузеновку в ЛНР. Российские подразделения артиллерии и армейской авиации с помощью тяжелых огнеметных систем нанесли упреждающий удар и отбросили украинские силы на исходные позиции. В итоге на этом участки ВС РФ ликвидировало более 60 украинских военнослужащих.
Минобороны РФ
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