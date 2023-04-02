Спецоперация 02 апреля 2023, 07:34 Российские военные отразили комбинированный удар ВСУ Российские военные отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска отразили комбинированный артиллерийский удар украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА «Новости»сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По его словам, националисты провели комбинированный ракетный удар тремя снарядами из РСЗО «Смерч» и двумя ракетами из HIMARS.

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«Все цели уничтожены, по ним отработали зенитные ракетные комплексы С-300», — сказал Гордеев.

Кроме того, ЗРК «Стрела-10» и «Оса-АКМ» сбили два беспилотника «Фурия» и две «Валькирии».

Помимо этого, военнослужащие группировки «Восток» отбили две попытки ВСУ провести разведку боем на передовые позиции российской армии, до 20 членов разведгруппы ВСУ оказались уничтожены.

Также на Запорожском направлении российские военные пресекли попытку украинской ДРГ пройти в тыл своих позиций, пять боевиков уничтожены.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила пять ДРГ на Купянском направлении.