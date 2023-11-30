Важное 30 ноября 2023, 14:18 Российские военные отразили две атаки ВСУ у Марьинки Минобороны России: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 270 военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины на Донецком направлении возле Марьинки. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, противник также лишился до 270 боевиков у Андреевки.

«Подразделения „Южной“ группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Противник также потерял до 30 военных и три машины на Запорожском направлении. На Херсонском — до 55 солдат и два автомобиля. ВС РФ ликвидировали на Южно-Донецком направлении до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее НАТО признал неспособность Украины за год оттеснить войска России. Оказание военной помощи Украине пошло не по плану. Политолог Руслан Бортник заявил, что началась подготовка к переговорам: Запад хочет настроить украинцев на перемирие. Однако офис украинского президента Владимира Зеленского упорно продолжает отвергать эту идею.