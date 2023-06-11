Спецоперация 11 июня 2023, 05:21 Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ ТАСС: ВС России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении РИА «Новости»

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Атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении успешно отразила Южная группировка войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Его слова привел ТАСС.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении», — сказал Астафьев.

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Авиация группировки, по его словам, поразила опорные пункты ВСУ в районе четырех населенных пунктов: Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

Помимо этого артиллеристы лишили противника трех огневых позиций минометов калибра 120 миллиметров, склада боеприпасов и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Российские военные также нанесли удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе населенного пункта Дружковка российские бойцы нанесли ракетные удары из РСЗО «Торнадо-С» по скоплению живой силы противника.

Российская армия успешно отразила попытки наступления ВСУ, что говорит о высоком качестве ее подготовки, отметил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. По его словам, российские военные создали одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории, она включает в себя противотанковые окопы, доты, артиллерийские позиции и крупные минные поля.