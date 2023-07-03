Спецоперация 03 июля 2023, 15:21 Пункт управления мехбригады ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны: ВС России отразили 9 атак ВСУ за сутки на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные в течение суток отразили девять атак украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск „Юг“ успешно отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Клещиевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики, а также Золотаревка Луганской Народной Республики», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что ВСУ в ходе боев потеряли до 250 человек живой силы, а также пять пикапов, три боевые бронированные машины, один танк, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и самоходную гаубицу М109 Paladin.

Кроме того, в ходе боев ВС России высокоточным ударом поразили пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики.

Представитель ведомства добавил, что в течение суток артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесла поражение 82 артиллерийским позициям боевиков, военной технике и живой силе в 118 районах.