Спецоперация 04 февраля 2024, 16:36 Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении за сутки РИА «Новости»

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Российские войска на Купянском направлении отбили четыре атаки украинских боевиков за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ за сутки отразили четыре атаки 25-й воздушно-десантной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны отметили, что боевики потеряли порядка 30 человек ранеными и убитыми, американскую артиллерийскую систему М777, польское самоходное орудие Krab, три автомобиля и две боевые бронированные машин.

Российские силы также пресекли три атаки ВСУ, в том числе националистического батальона «Азов»*, на Краснолиманском направлении. Здесь потери ВСУ составили до 120 человек живой силы.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.