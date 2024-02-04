04 февраля 2024, 16:36
Российские военные отразили четыре атаки на Купянском направлении
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении за сутки
Российские войска на Купянском направлении отбили четыре атаки украинских боевиков за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Запад“ за сутки отразили четыре атаки 25-й воздушно-десантной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны отметили, что боевики потеряли порядка 30 человек ранеными и убитыми, американскую артиллерийскую систему М777, польское самоходное орудие Krab, три автомобиля и две боевые бронированные машин.
Российские силы также пресекли три атаки ВСУ, в том числе националистического батальона «Азов»*, на Краснолиманском направлении. Здесь потери ВСУ составили до 120 человек живой силы.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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