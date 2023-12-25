Спецоперация 25 декабря 2023, 16:02 Российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ в ДНР Минобороны России: ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 200 боевиков РИА «Новости»

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Военнослужащие Южной группировки войск успешно отбили атаку украинских групп в районе поселка Шумы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ лишились порядка 200 боевиков и 13 единиц техники на Донецком направлении. ВС России также атаковали противника в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР с помощью артиллерии.

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«Подразделения „Южной“ группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики», — отметили в пресс-службе.

На Купянском направлении российские бойцы отразили за сутки три атаки ВСУ. Штурмовые группы противника атаковали позиции ВС России в районе Синьковки и Новоселовского. Военнослужащие отбили нападения, украинские войска потеряли порядка 30 боевиков.