Спецоперация 31 августа 2023, 05:49 Российские военные отразили атаку националистов на Краснолиманском направлении РИА «Новости»: ВС РФ отразили атаку националистов на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили атаки штурмовых групп ВСУ, в числе которых были националисты бригады «Азов»*. Как отметил в разговоре с РИА «Новости» начальник пресс-центра российской группировки Александр Савчук, попытка атаки была сделана на Краснолиманском направлении.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку противника в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.

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Украинская сторона, по словам Савчука, потеряла свыше 60 человек. Также российские бойцы ликвидировали боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и два пикапа противника. Помимо этого, российские силы сбили два беспилотника «Лелека-100» ВСУ.

Около 30 артиллерийских позиций украинских националистов были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы. Также, по словам Савчука, российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боевым расчетом.

* Верховный суд России признал украинский националистический полк «Азов» террористической организацией. Его деятельность запретили.