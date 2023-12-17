Спецоперация 17 декабря 2023, 14:32 Российские военные отразили атаку бригады спецназа ВСУ МО: ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили атаку бригады спецназа ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения центральной группировки войск России отразили атаку бригады спецназа Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино ЛНР», — передали в ведомстве.

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Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике двум механизированным бригадам Украины возле населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Противник потерял до 90 боевиков, бронированную машину и три авто.

На Донецком направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ, на Купянском направлении — пять. В общей сложности украинская армия потеряла до 390 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 неподалеку от Орехова. ВС РФ атаковали ВСУ в 125 районах, задействовав авиацию, беспилотники и артиллерию, а также предотвратили массированный удар противника в Крыму.