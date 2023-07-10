10 июля 2023, 14:27
Российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ у Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР
ВС России отразили атаки украинских военных на Краснолиманском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что по бойцам ВСУ нанесли удары в районах сел Червоная Диброва и Кармазиновка в ЛНР.
В министерстве рассказали, что группировка войск «Центр» ударами артиллерии и авиации нанесла поражение 21-й, 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике в районах Ямполовки и Торского в ДНР, а также возле поселка Кузьмино в ЛНР.
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«Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики», — отметил Конашенков.
По его словам, в районах городов Николаева и Краматорска уничтожили склады с боеприпасами, принадлежавшими объединенной группировке украинских войск «Херсон» и 56-й мехбригаде ВСУ. Российские системы ПВО перехватили пять выпущенных из ЗРК С-200 ракет, а также восемь беспилотников в Запорожской области и республиках Донбасса.
В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Украина может совершить провокацию на линии боестолкновения, заявил военный эксперт Евгений Михайлов. Он добавил, что это не поможет стране вступить в состав альянса.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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