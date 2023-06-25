Спецоперация 25 июня 2023, 05:38 Российские военные отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны России: группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на двух направлениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные группировки «Восток» отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в комментарии РИА «Новости».

Как уточняется, на Южно-Донецком направлении бойцы группировки отразили атаку украинских военных в районе Макаровки. Еще одну атаку мотострелковые подразделения группировки отразили в районе населенного пункта Ровнополь на Запорожском направлении. Там противник наступал силами до роты, отметил Чехов.

Реклама

В ходе боестолкновений российские бойцы уничтожили танк и несколько бронемашин противника. Также, по словам Чехова, украинские подразделения понесли потери в живой силе. В итоге бойцы ВСУ были вынуждены отступить и на Южно-Донецком, и на Запорожском направлениях.

До этого российские войска поразили места хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Как пояснили в российском министерстве обороны, для нанесения группового удара бойцы ВС России применили высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.