04 февраля 2024, 13:52
Российские военные отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отбили 3 атаки «Азова» на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ, в том числе нацбата «Азов»*, на переднем крае фронта на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Войска группировки „Центр“ благодаря слаженным действиям улучшили свое положение по переднему краю на Краснолиманском направлении», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что войска отразили три атаки 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 60-й механизированной бригады огнем артиллерии и ударами авиации в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 120 человек живой силы, четыре автомобиля и две боевые бронированные машины.
В течение недели российские силы нанесли 37 ударов беспилотниками и ракетами по военной инфраструктуре Украины, отмечали в Минобороны.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
Специальная военная операция РФ на Украине
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