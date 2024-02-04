Важное 04 февраля 2024, 13:52 Российские военные отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России отбили 3 атаки «Азова» на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные отразили три атаки ВСУ, в том числе нацбата «Азов»*, на переднем крае фронта на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Войска группировки „Центр“ благодаря слаженным действиям улучшили свое положение по переднему краю на Краснолиманском направлении», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что войска отразили три атаки 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 60-й механизированной бригады огнем артиллерии и ударами авиации в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 120 человек живой силы, четыре автомобиля и две боевые бронированные машины.

В течение недели российские силы нанесли 37 ударов беспилотниками и ракетами по военной инфраструктуре Украины, отмечали в Минобороны.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.