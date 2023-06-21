Спецоперация 21 июня 2023, 14:24 Российские военные отразили 12 атак ВСУ на двух направлениях Минобороны: ВС России отразили 12 атак ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российские военные отбили атаки украинских боевиков на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Группировка „Юг“ на Донецком направлении успешно отразила 10 атаку украинских военным в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское, Георгиевка и Веселое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Конашенков добавил, что на Запорожском направлении благодаря мужественным действиям группировки «Восток» удалось отразить две атаки националистов из состава 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Яблоково и Новоданиловка Запорожской области.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов трех бригад боевиков с боеприпасами в Харьковской области, ДНР и Запорожской области.

Кроме того, ВС России пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР.