21 июня 2023, 14:24
Российские военные отразили 12 атак ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВС России отразили 12 атак ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
Российские военные отбили атаки украинских боевиков на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Группировка „Юг“ на Донецком направлении успешно отразила 10 атаку украинских военным в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское, Георгиевка и Веселое Донецкой Народной Республики», — сказал он.
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Конашенков добавил, что на Запорожском направлении благодаря мужественным действиям группировки «Восток» удалось отразить две атаки националистов из состава 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Яблоково и Новоданиловка Запорожской области.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов трех бригад боевиков с боеприпасами в Харьковской области, ДНР и Запорожской области.
Кроме того, ВС России пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР.
Специальная военная операция РФ на Украине
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