Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении | 360°

Важное 09 ноября 2022, 14:45 Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные успешно отразили попытку наступления украинской армии на Южно-Донецком направлении, рассеяв подразделения ВСУ и отбросив на исходные позиции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Группировка националистов в течение прошлых суток пыталась совершать контратаки, чтобы приостановить наступление российских войск.

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«Штурмовые группы нанесением огневого поражения в районах Времевки, Павловки и Новомихайловки Донецкой Народной Республики отбросили и рассеяли подразделения противника на исходные позиции», — подчеркнули в Минобороны.

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Конашенков уточнил, что в ходе активных боевых действий националисты потеряли свыше 80 единиц живой силы, шесть боевых бронированных машин, один танк и три автомобиля.

Всего после начала специальной операции российские военные уничтожили 2470 беспилотных летательных аппаратов, 172 вертолета, 332 самолета, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7152 единицы специальной военной автомобильной техники.