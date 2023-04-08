Спецоперация

08 апреля 2023, 15:07

Российские военные отбили массированную атаку ВСУ

Минобороны: бойцы ВС РФ под командованием капитана Михеева отбили массированную атаку ВСУ

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Российские военные под командованием капитана Дмитрия Михеева смогли отбить массированную атаку украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, подразделение выполняло задачу по штурму опорных пунктов противника. Офицер принял решение использовать эффект внезапности. Бойцы подавили огневые точки ВСУ и закрепились на выгодных рубежах. Украинские военнослужащие предприняли около десятка  попыток массированных контратак, но безуспешно. 

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В ходе обороны военные  уничтожили танк, две  боевые машины пехоты, два расчета  противотанковых ракетных комплексов и другую технику, а также большое число военнослужащих ВСУ. Героизм Михеева и его подразделения обеспечили ввод в бой подразделений второго эшелона. 

На Южно-Донецком направлении российские снайперы уничтожили разведывательную группу ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу противника в районе Гуляйполя, также был ликвидирован минометный расчет украинских войск в районе села Новоданиловка.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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