Спецоперация 25 июня 2023, 14:42 Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в ДНР Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные отразили четыре атаки украинских боевиков в населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские войска отразили атаку ВСУ в районах населенных пунктах Первомайское, Марьинка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Реклама

Также ВС России уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ рядом с Авдеевкой в ДНР.

Кроме того, российские силы добились успехов на Донецком направлении в ходе боев за прошлые сутки. Конашенков уточнил, что потери ВСУ составили свыше 430 человек, а также гаубица Д-30, три пикапа, семь автомобилей и 11 боевых машин пехоты.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ ликвидировали более 50 украинских националистов и семь бронированных боевых машин на Южнодонецком направлении.