Спецоперация 16 июля 2023, 09:07 Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества Группировка войск «Центр» отразила четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери при попытках атак на российские позиции в районе Серебрянского лесничества. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, подразделения украинских войск пытались наступать четыре раза. Все попытки оказались безуспешными. Атаки отбили российские артиллеристы и летчики.

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«В результате нанесения авиационного удара, а также огнем минометных батарей группировки „Центр“ уничтожены танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина», — сказал Савчук.

Он добавил, что на Краснолиманском направлении российские «Солнцепеки» поразили семь целей. Удар нанесли по скоплениям живой силы и двум опорным пунктам противника.

Российские военные взяли под контроль самый важный в тактическом плане участок Антоновского моста в Херсонской области. Территория соединяет мост с сушей, теперь ее полностью зачистили.