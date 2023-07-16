16 июля 2023, 09:07
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества
Группировка войск «Центр» отразила четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества
Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери при попытках атак на российские позиции в районе Серебрянского лесничества. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, подразделения украинских войск пытались наступать четыре раза. Все попытки оказались безуспешными. Атаки отбили российские артиллеристы и летчики.
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«В результате нанесения авиационного удара, а также огнем минометных батарей группировки „Центр“ уничтожены танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина», — сказал Савчук.
Он добавил, что на Краснолиманском направлении российские «Солнцепеки» поразили семь целей. Удар нанесли по скоплениям живой силы и двум опорным пунктам противника.
Российские военные взяли под контроль самый важный в тактическом плане участок Антоновского моста в Херсонской области. Территория соединяет мост с сушей, теперь ее полностью зачистили.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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