Спецоперация 18 марта 2023, 07:12 Российские военные отбили атаку ВСУ в Харьковской области Минобороны: ВС России отразили попытку атаки ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные отразили попытку наступления украинских боевиков в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель пресс-центра группировки войск «Запад» Евгений Половодов.

«Личный состав 14-й механизированной бригады ВСУ попытался провести атаку на наши позиции в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили ее, нанеся противнику огневое поражение», — сказал он.

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Кроме того, огнем артиллерии на Купянском направлении российские артиллерийсы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы из составы 92-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

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Также ВС России ликвидировали три артиллерийских установки ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка — Krab, «Акация» и гаубицу Д-20.