Спецоперация 06 августа 2023, 05:43 Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении ТАСС: ВС России отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Атаку украинских военных на Краснолиманском направлении отбили подразделения войск «Центр». Как сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в комментарии ТАСС, ликвидированы порядка 100 боевиков, еще четверо сдались в плен.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации российской группировки сорваны попытки атаки [противника]», — сказал Савчук.

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Он добавил, что в ходе боя российские силы уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, а также два автомобиля пикап.

Удары армейской авиации группировки на Сватовском направлении поразили штурмовые группы 43-й механизированной бригады ВСУ.

Российские военные ранее уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в Харьковской области. Кроме того, ВСУ лишились склада боеприпасов, который располагался в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики.