Спецоперация 13 июня 2023, 10:16 Российские военные отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении Группировка войск «Восток» отразила атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные отбили атаку подразделений Вооруженных сил Украины около Левадного на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, атаковал российские позиции взвод противника, эта попытка оказалась безуспешной. Чехов также рассказал, что артиллеристы группировки разгромили живую силу ВСУ в районе Времевки, подбили вражеский танк в районе совхоза «Октябрь», еще один танк и три бронеавтомобиля уничтожили около Сторожевого. Помимо этого, силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, а артиллерия сорвала попытки украинских войск перегруппироваться на Запорожском направлении.

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Ранее сообщалось, что российская армия стала массово использовать в зоне проведения спецоперации систему минирования «Земледелие». Она успешно справляется с техникой ВСУ, поставленной западными странами. Так, только на одном участке на минах подорвались шесть бронированных машин Leopard 2R HMBV, полученных от Финляндии.