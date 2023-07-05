Спецоперация 05 июля 2023, 15:21 Российские военные отбили атаку украинских боевиков на Клещеевку в ДНР ТАСС: силы группировки «Юг» отбили атаку ВСУ на Клещеевку под Артемовском РИА «Новости»

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Российские подразделения группировки войск «Юг» отразили попытку наступления украинской армии на село Клещеевка в Артемовском районе Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС рассказали в командовании группировки.

«В среду российские бойцы отразили попытку 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ провести контратаку на село Клещеевка. Артиллерия и авиация Южной группировки начали уничтожение остатков противника», — отметили в сообщении.

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В командовании подчеркнули, что ВС России не допустили утраты подконтрольных территорий.

Ранее информацию об утрате контроля над Клещеевкой опроверг советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин. По его словам, тактическая важность села заключается в его высоте над частью Артемовска, с которой удобно контролировать часть города.

Минобороны сообщало, что за прошедшие сутки российские военные отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении.