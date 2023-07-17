17 июля 2023, 08:54
Российские военные отбили 16 атак боевиков на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска в течение суток отразили 16 попыток атак украинских националистов на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения Южной группировки войск отразили 16 атак ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Северное, Красногоровка, Веселое, Зайцево и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики, а также Белогоровки Луганской Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
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Кроме того, в районах Красногоровки и Богдановки в ДНР ВС России нанесли удар по технике и живой силе противника. Возле Разлива и Парасковиевки российские подразделения ликвидировали два склада боеприпасов 35-й бригады морской пехоты и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В результате боев ВСУ потеряли до 280 человек живой силы, гаубицу Д-20, четыре автомобиля, три боевые бронированные машины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36 и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.
Ранее в Минобороны Украины признали активное наступление российских сил на Купянском направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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