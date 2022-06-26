Российские военные освободили Волчеяровку в ЛНР

Группировка российских войск «О», что значит «Отважные» освободила поселок Волчеяровка под Лисичанском. Теперь отступающие украинские военные потеряли одну из ключевых дорог для выхода из образующегося «котла».

В окрестностях освобожденной Волчеяровки побывали корреспонденты РИА «Новости». Как сообщил один из них, группировка ВСУ в Лисичанске находится в оперативном окружении.

В ходе боев за Волчеяровку российские военные захватили трофеи, а также взяли в плен украинских бойцов.

Жители Лисичанска ранее рассказали французскому телеканалу France 2, что ждут победы российских войск. ВСУ же они обвинили в обстрелах мирных жителей. Днем ранее МВД ЛНР сообщило, что под Лисичанском сдались в плен союзным силам около 600 украинских боевиков.

Российские военные фактически уничтожили регулярную армию Украины. В ближайшие дни в ВСУ произойдет кризис управления и войска начнут массовое отступление с самого укрепленного донецкого направления, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.