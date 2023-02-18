18 февраля 2023, 16:28
Российские военные освободили почти две трети территории Запорожской области
Врио главы региона Балицкий: ВС России взяли под контроль около 62,5% Запорожской области
Российские военные освободили от украинских националистов примерно 62,5% Запорожской области. Об этом в кулуарах семинара региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе» сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. Его слова привел ТАСС.
«Российские войска и администрация Запорожской области взяли под свой контроль около 62,5% всей территории региона», — сказал врио главы Запорожской области.
Реклама
Ранее Балицкий сообщал об отправке нового добровольческого подразделения в зону специальной операции. По его словам, бойцов для выполнения задач снабдили всем необходимым: оружием, бронежилетами, разгрузкой, медикаментами и обмундированием.
Реклама
Также врио главы региона отмечал, что украинские боевики готовят наступление на Запорожскую область, и подчеркивал, что российские войска полностью готовы к встрече с незваными гостями.
Член запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявлял о намерениях ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым.
Минобороны РФ
Запорожская область
Реклама
Реклама