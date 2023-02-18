Спецоперация 18 февраля 2023, 16:28 Российские военные освободили почти две трети территории Запорожской области Врио главы региона Балицкий: ВС России взяли под контроль около 62,5% Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные освободили от украинских националистов примерно 62,5% Запорожской области. Об этом в кулуарах семинара региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе» сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. Его слова привел ТАСС.

«Российские войска и администрация Запорожской области взяли под свой контроль около 62,5% всей территории региона», — сказал врио главы Запорожской области.

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Ранее Балицкий сообщал об отправке нового добровольческого подразделения в зону специальной операции. По его словам, бойцов для выполнения задач снабдили всем необходимым: оружием, бронежилетами, разгрузкой, медикаментами и обмундированием.

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Также врио главы региона отмечал, что украинские боевики готовят наступление на Запорожскую область, и подчеркивал, что российские войска полностью готовы к встрече с незваными гостями.

Член запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявлял о намерениях ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым.