Спецоперация 08 августа 2023, 20:15 Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в регионе РИА «Новости»

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Российские силы взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области за последние несколько дней. Об этом на Первом канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — сказал он.

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По его словам, это очень серьезный результат продвижения российской армии. Ганчев подчеркнул, что Вооруженные силы РФ движутся вглубь территории противника очень активно.

Ранее журналисты издания The Guardian заявили, что российские военные пошли в наступление в Харьковской области. По их данным, за последние недели интенсивность штурмовых операций усилилась и началось это после ряда поражений ВСУ на Запорожском направлении. Россия хочет взять под контроль северо-восточный регион, сделали выводы авторы статьи.