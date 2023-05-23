Спецоперация 23 мая 2023, 09:30 Российские военные остановили вылазку ВСУ в районе Орехова Рогов: артиллерия и ВКС России ответили на активизацию движения техники ВСУ в Орехове РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины на военной технике выдвинулись в районе Орехова Запорожской области. Российские войска остановили их ударами с земли и воздуха, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вечером и ночью 22 мая, по его словам, в районе Орехова активизировалась военная техника ВСУ. Вооруженные силы России остановили вылазку огнем артиллерии и ударами авиации.

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«Наши воины ответили плотным артиллерийским огнем и работой РСЗО. А отшлифовали все пилоты ВКС России, отработавшие по врагу с неба», — сказал он.

Украинские войска готовили в районе Орехова прорыв, стянули к линии фронта большое количество солдат и техники. Подразделения российской армии нанесли по противнику массированный удар с использованием двух батарей ствольной и реактивной артиллерии, а под городом Запорожье уничтожили топливное хранилище ВСУ.