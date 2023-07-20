Спецоперация 20 июля 2023, 14:27 Российские военные остановили ВСУ у запорожского села Работино Рогов: ВС России остановили наступление ВСУ в районе запорожского села Работино РИА «Новости»

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Российские подразделения остановили наступление ВСУ в районе села Работино на ореховском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено», — констатировал он.

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По словам Рогова, украинская армия во время атаки использовала бронетехнику, в том числе танки. Однако российские военные остановили противника встречным массированным огнем. ВС России применили авиацию и артиллерию.

Рогов подчеркнул, что ВСУ не смогли занять первую линию обороны. Точное количество потерь армии Украины уточняется.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что в конце июля ВСУ планируют форсировать Днепр и взять под контроль Запорожскую АЭС. По словам Рогова, украинское командование считает этот период крайне подходящим для переброски солдат по Каховскому водохранилищу.