10 ноября 2022, 13:34
Российские военные остановили попытку нападения ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы Украины попытались напасть на позиции российских войск на Купянском направлении. Атаку отбили. Погибли более 90 украинских бойцов, сообщило Минобороны России.
В нападении участвовали не только солдаты украинской армии и националисты, но и иностранные наемники. Они атаковали позиции Вооруженных сил России.
Реклама
«Противник был остановлен и рассеян на дальних подступах к линии обороны», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Реклама
Украинские войска понесли потери. Во время неудачного нападения погибли более 90 бойцов.
На Южно-Донецком направлении предотвратила наступление в районе Никольского Донецкой Народной Республики, на Краснолиманском — у Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики.
Жители освобожденных регионов готовятся к зиме. Nation News показал обстановку в Северодонецке, который освободили в июне. Этот город сильно пострадал от украинских обстрелов. Стройматериалы жителям дает местная администрация и привозят волонтеры.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама