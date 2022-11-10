Важное 10 ноября 2022, 13:34 Российские военные остановили попытку нападения ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС России уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попытались напасть на позиции российских войск на Купянском направлении. Атаку отбили. Погибли более 90 украинских бойцов, сообщило Минобороны России.

В нападении участвовали не только солдаты украинской армии и националисты, но и иностранные наемники. Они атаковали позиции Вооруженных сил России.

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«Противник был остановлен и рассеян на дальних подступах к линии обороны», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Украинские войска понесли потери. Во время неудачного нападения погибли более 90 бойцов.

На Южно-Донецком направлении предотвратила наступление в районе Никольского Донецкой Народной Республики, на Краснолиманском — у Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики.

Жители освобожденных регионов готовятся к зиме. Nation News показал обстановку в Северодонецке, который освободили в июне. Этот город сильно пострадал от украинских обстрелов. Стройматериалы жителям дает местная администрация и привозят волонтеры.