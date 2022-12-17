Спецоперация 17 декабря 2022, 15:38 Российские военные остановили и рассеяли ВСУ на Донецком направлении Минобороны РФ: ВС РФ провели успешное наступление на Донецком направлении РИА «Новости»

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ВС России продолжают наступление на Донецком направлении. Им удалось остановить и рассеять противника, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Украинские военные пытались совершить несколько контратак в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное в Донецкой Народной Республике. Эти попытки не увенчались успехом.

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ВС России нанесли удары по ним при помощи артиллерии и штурмовых групп. Это помогло остановить и рассеять силы противника. Также военные уничтожили около 30 бойцов ВСУ и семь автомобилей.

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По данным ведомства, с начала спецоперации на Украине ВС России ликвидировали 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов и другую военную технику.