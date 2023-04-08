Спецоперация 08 апреля 2023, 00:48 Российские военные прорвали оборонительные рубежи ВСУ в западной части Артемовска — СМИ Telegram-канал «Образ будущего»: российские военные прорвали западные рубежи в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали западные оборонительные рубежи ВСУ в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Образ будущего».

«Прорвали западные рубежи, ВСУ побежали, если бы не ночь, успели бы все захватить. А так, к вечеру воскресенья [Артемовск] полностью будет под контролем», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все пути снабжения отрезаны с минувшего вечера. Артиллерия продолжает работу.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале подтвердил, что российские бойцы сейчас ведут ожесточенные бои с ВСУ в районе городского железнодорожного вокзала Артемовска.

Днем 6 апреля военкоры WarGonzo сообщили, что наши военные прорвали оборону гарнизона противника в центральном, южном и северном направлениях. Украинские солдаты вынуждены отступать и сокращать линию боевого соприкосновения, рассказали журналисты.