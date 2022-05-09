Российские военные не дали ВСУ захватить остров Змеиный

Украинские власти планировали совершить крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Но российские военные сорвали несколько отчаянных попыток ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«C 7 мая по прямому указанию Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров», — сообщил генерал-майор.

Он пояснил, что Змеиный имеет важное значение для контроля северо-западной части Черного моря. По словам Конашенкова, грамотные действия российских военных позволили сорвать украинскую провокацию.

«Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24», — уточнил официальный представитель оборонного ведомства.

Российские войска за сутки сбили 29 украинских беспилотников, в числе которых было восемь Bayraktar TB2. При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая военные России уничтожили три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр».

«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов», — отметил генерал-майор.

Он добавил, что на берегу острова остались тела 24 погибших бойцов ВСУ.