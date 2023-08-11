Спецоперация 11 августа 2023, 12:45 Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ не смогли закрепиться в Урожайном, атаки отбили Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Украинские военные не сумели закрепиться в поселке Урожайное, рассказал ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ продолжают попытки атаковать населенный пункт, но ВС России отражают их.

Собеседник агентства признал, что были моменты, когда противник достигал определенных успехов на окраинах поселка, но каждый раз при попытке укрепления своих позиций по ним отрабатывали российские артиллеристы.

Реклама

«Причем техника (ВСУ — прим. ред.) там до сих пор стоит. Попытки продолжаются, но на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в данном населенном пункте», — подчеркнул Денис Пушилин.

Утром 11 августа украинские военные открыли огонь по Горловке. Город обстреляли четырьмя кассетными снарядами. Под вражеским огнем оказался поселок Гольмоский, а также Кировский район Донецка. Дважды атаковали село Калиновка в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате прилетов повреждения получили хозяйственные постройки. Он пообещал, что их владельцам помогут восстановить здания.