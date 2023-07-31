Спецоперация 31 июля 2023, 07:27 Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском ВС России помешали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское Южно-Донецкого направления РИА «Новости»

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Группировка «Восток» не дала ВСУ закрепиться на Южно-Донецком направлении, на севере села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Несколько украинских военнослужащих попали в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов, написало РИА «Новости».

«На Южно-Донецком направлении передовые подразделения группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского», — сказал он.

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По его словам, Вооруженные силы Украины во время боев понесли потери, несколько украинских военных оказались в плену. Также российские силы помешали ВСУ провести разведку в районах Работино и Приютного на Запорожском направлении.

Подразделения «Востока» уничтожили за сутки танк Leopard, гаубицы Д-20 и M777, несколько БМП. Чехов добавил, что около Пречистовки ВС России ликвидировали пикап с украинцами, в районе Сторожевого — буксируемую гаубицу «Мста-Б», в районе Новоселки — минометный расчет.