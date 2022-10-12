Российские военные не дали боевикам ВСУ прорваться в Херсонскую область | 360°

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Российские военные не дали боевикам ВСУ прорваться в Херсонскую область

Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал безумием попытки ВСУ прорвать линию обороны

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Все попытки украинских боевиков прорваться сквозь линию обороны в Херсонской области оказались неудачными. Об этом заявил заместитель временно исполняющего обязанности главы региона Кирилл Стремоусов в своем видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что находящиеся на линии обороны военные сдерживают не просто натиск, а безумие украинских боевиков, которые только приближают конец Украины, как государства.

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«Многие укронацисты сложили не просто свои головы во имя отчетов и разных понтов товарища Зеленского и создали все условия, чтобы Украина перестала существовать», — заявил Стремоусов.

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Представитель администрации добавил ситуация на Николаевском и Криворожском направлении также осталась без изменений. В самом Херсоне жизнь стала налаживаться.

«Работают кафе, магазины, рынки. Начинают восстанавливать работу предприятия, автомастерские», — рассказал Стремоусов.

Ранее о провальных попытках украинских боевиков прорваться сквозь оборону Херсонской области заявил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. Он пояснил, что все попытки ВСУ прорваться в регион закончились большими потерями.

Специальная военная операция РФ на Украине

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