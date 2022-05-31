Российские военные нашли на «Азовстали» заминированные тела 152 украинских боевиков

Российские военнослужащие обнаружили на территории «Азовстали» изотермический фургон с телами 152 погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Под их телами нашли четыре мины. Об этом сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — уточнили в оборонном ведомстве.

По итогам допросов пленных украинских боевиков удалось установить, что тела заминировали «по прямому указанию из Киева». Целью провокации было «спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского», обвинив Россию в уничтожении останков и не допустив их вывоза для передачи родственникам.

В Минобороны напомнили, что командование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) перед сдачей в плен публично просило президента Украины Владимира Зеленского забрать тела погибших, чтобы семьи могли похоронить их. Однако никаких запросов о получении тел не поступило.

Российские военнослужащие планируют передать обнаруженные останки Украине.