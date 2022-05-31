facebook_pixel
    31 мая 2022, 11:44

    Российские военные нашли на «Азовстали» заминированные тела 152 украинских боевиков

    Минобороны России: военнослужащие России нашли на территории «Азовстали» тела 152 украинских боевиков и 4 мины под ними

    Оксана Кириллова

    Российские военнослужащие обнаружили на территории «Азовстали» изотермический фургон с телами 152 погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Под их телами нашли четыре мины. Об этом сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Российские военные нашли на «Азовстали» заминированные тела 152 украинских боевиков

    «Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», — уточнили в оборонном ведомстве.

    По итогам допросов пленных украинских боевиков удалось установить, что тела заминировали «по прямому указанию из Киева». Целью провокации было «спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского», обвинив Россию в уничтожении останков и не допустив их вывоза для передачи родственникам.

    В Минобороны напомнили, что командование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) перед сдачей в плен публично просило президента Украины Владимира Зеленского забрать тела погибших, чтобы семьи могли похоронить их. Однако никаких запросов о получении тел не поступило.

    Российские военнослужащие планируют передать обнаруженные останки Украине.