Спецоперация 03 марта 2023, 15:29 Российские военные нанесли ВСУ поражение под Угледаром Минобороны: российские военные нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Привольного

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Российские военные в ходе боев за прошлые сутки нанесли ВСУ огневое поражение в боях в районе населенных пунктов Угледар, Привольное и Водяное в Донецкой Народной Республике, уничтожив более 70 боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«На Запорожском и Южно-Донецком направлениях ударами армейской и штурмовой авиации, а также огнем артиллерии группировки войск „Восток“ нанесено поражение технике и живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Привольное и Водяное в ДНР», — сказал он.

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По словам Конашенкова, ВСУ потеряли около 70 военнослужащих, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пикапа, две бронированные машины и два танка.

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Ранее Минобороны сообщило об успехах на Краснолиманском направлении, где в течение суток российские военные ликвидировали свыше 200 националистов.

Также стало известно, что бойцы Южной группировки войск уничтожили мобильный узел связи механизированный бригады ВСУ неподалеку от города Авдеевки в ДНР.