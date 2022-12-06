Спецоперация 06 декабря 2022, 03:18 Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожье Рогов: склады и позиции украинских военных атаковали в подконтрольном Киеву Запорожье РИА «Новости»

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Российские военнослужащие атаковали склады и позиции ВСУ в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

Ранее о взрывах в региональном центре сообщил ряд украинских изданий. Сейчас в районах Запорожской области и в городе Запорожье работают сирены.

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«Жители города слышали не менее шести взрывов. По предварительной информации, целями ударов нашей армии были склады и позиции боевиков ВСУ, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья и инфраструктурные объекты», — отметил Рогов.

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Накануне российские военные нанесли ночной удар по Запорожью. Их целью стали склады боеприпасов, военная техника, а также инфраструктурные объекты, которые используют ВСУ. СМИ ранее сообщили об воздушной тревоге в четырех областях Украины.

Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, который, по данным властей России, организовали украинские спецслужбы.