06 декабря 2022, 03:18
Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожье
Рогов: склады и позиции украинских военных атаковали в подконтрольном Киеву Запорожье
Российские военнослужащие атаковали склады и позиции ВСУ в ближайшем пригороде подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.
Ранее о взрывах в региональном центре сообщил ряд украинских изданий. Сейчас в районах Запорожской области и в городе Запорожье работают сирены.
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«Жители города слышали не менее шести взрывов. По предварительной информации, целями ударов нашей армии были склады и позиции боевиков ВСУ, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья и инфраструктурные объекты», — отметил Рогов.
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Накануне российские военные нанесли ночной удар по Запорожью. Их целью стали склады боеприпасов, военная техника, а также инфраструктурные объекты, которые используют ВСУ. СМИ ранее сообщили об воздушной тревоге в четырех областях Украины.
Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, который, по данным властей России, организовали украинские спецслужбы.
Специальная военная операция РФ на Украине
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